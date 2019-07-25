Душанбе, , 14:14 — REGNUM

За первую половину 2019 года в поисках заработка за рубежом из Таджикистана выехали более 300 тысяч человек, в том числе более 40 тысяч женщин. Такие данные привёл министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода в ходе пресс-конференции в Душанбе сегодня, 25 июля.

Он также сообщил, что это число превышает прошлогодний показатель за налогичный период на 19% (49 тысяч человек).

Основными направлениями для трудовой миграции традиционно остаются Россия, куда за отчётный период отправились 293 тысячи человек и Казахстан, куда уехали на заработки 5,5 тысяч таджикистанцев.

Несмотря на попытки таджикских властей найти новые рынки труда для своих граждан и различные соглашения между Таджикистаном и другими странами, готовыми принять у себя таджикских мигрантов, альтернативы для поиска работы за рубежом у таджикистанцев нет. Потому что как правило кроме необходимой высокой квалификации требуется и знания языка.

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