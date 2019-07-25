Москва, , 14:08 — REGNUM

Совет директоров «Совкомфлота» одобрил сделки с судостроительным комплексом «Звезда» и дочерней компанией АО «ВЭБ-лизинг», в соответствии с которыми будет выполняться строительство трёх танкеров нового поколения, сообщила пресс-служба предприятия.

«Зеленые» танкеры-продуктовозы типоразмера MR будут использовать газомоторное топливо в качестве основного. После постройки суда будут эксплуатироваться дочерней компанией группы «Новатэк» на основании долгосрочных соглашений.

В ходе заседания председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк отметил, что еще пять судов «зеленой» серии СКФ должны быть построены на ССК «Звезда» и приняты в эксплуатацию в 2022—2023 годах.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, обеспечивающая морскую транспортировку углеводородов и обслуживающая шельфовую разведку и добычу нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот группы состоит из 146 судов общим дедвейтом свыше 12,7 млн тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.

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