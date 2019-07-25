Волгоград, , 14:05 — REGNUM

Волгоградский предприниматель Денис Хазиев проведёт два года в колонии-поселении за валютную махинацию в особо крупном размере. Суд установил, что он уклонился от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте на сумму более 495 млн рублей. Об этом рассказали 25 июля в прокуратуре Волгоградской области.

Установлено, что с июня по сентябрь 2015 года директор фирмы, занимающейся оборотом чёрных и цветных металлов, заключил с двумя иностранными коммерческими организациями внешнеторговые контракты. Партнёры должны были поставить из-за границы различное оборудование на общую сумму более 495 млн рублей. Хазиев деньги перевёл, но товар так и не получил, и не предпринял каких-либо мер для возврата средств на счета своей фирмы.

Предприниматель свою вину полностью признал. Волгоградский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке законность приговора, не выявил оснований для его отмены или изменения.