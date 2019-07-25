Челябинск, , 13:58 — REGNUM

В Челябинской области к 1 июля уменьшилось количество граждан, которых могут сократить на основном месте работы. На начало второго полугодия их было 1181 человек, сообщает областная служба занятости.

Ранее к высвобождению предполагалось 2088 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к 17 июля уровень безработицы в Челябинской области составил 1,16%. В девяти территориях он ниже или равен этому показателю, а в двух превышает 5%.

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