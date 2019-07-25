Москва, , 13:52 — REGNUM

В России планируется вывести из эксплуатации около 10 ГВт устаревших мощностей в системе электроэнергетики. Об этом 25 июля заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Он рассказал, что правительство рассматривает законопроект, направленный на развитие отрасли.

«В период 2019—2024 годов запланирован вывод из эксплуатации около 10 ГВт устаревших мощностей. По сравнению с общей установленной мощностью это немного, тем не менее такие шаги надо делать аккуратно, чтобы не было сбоев», — сказал он.

По его словам, российская электроэнергетика является одной из самых надёжных в мире, и такой должна оставаться в период модернизации.