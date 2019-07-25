Челябинск, , 13:52 — REGNUM

В Челябинской области средний уровень безработицы составляет 1,16% от трудоспособного населения. Об этом сообщает областная служба занятости.

В девяти территориях региона она меньше или равняется среднеобластному показателю. В них проживают 61,2% южноуральцев.

При этом в двух территориях уровень регистрируемой безработицы превысил отметку в 5%. В Верхнеуфалейском городском округе он составляет 5,1%, а антирекорд достигнут в Нязепетровском муниципальном районе, там доля безработных достигает 7,9%.