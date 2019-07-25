Сеул, , 13:51 — REGNUM

Представители Samsung Electronics пообещали выпустить складной телефон Galaxy Fold в сентябре текущего года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

«В настоящее время мы проводим финальное тестирование продукта. Однако можем заверить, что выпуск телефона запланирован на сентябрь 2019 года», — сообщили представители компании.

Точная дата выпуска еще не известна, однако это первое официальное заявление компании с апреля текущего года.

Известно, что компания увеличила площадь верхнего защитного экрана, чтобы его невозможно было удалить самостоятельно, а также сократила зазор между шарниром и корпусом, усилила корпус.

Напомним, что первоначально телефон Galaxy Fold должен был выйти на американском рынке 26 апреля, однако запуск отложили из-за выявленных дефектов.