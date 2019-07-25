Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM

Почти 9 тыс. жителей Ростовской области справят новоселье до 2025 года. Они получат новое жильё взамен аварийного. На эти цели будет направлено почти 8,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

При этом на Дону существует острая проблема нехватки маневренного фонда для временного проживания людей до обеспечения их жильём, либо выплата возмещения стоимости. Так, из 11,3 тыс. квадратных метров пригодно для проживания чуть более 50%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в течение 2019−2020 годов в Ростовской области справят новоселье более 760 семей. Почти 2 тыс. человек получат новое жильё в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

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