Гомель, Белоруссия, , 13:41 — REGNUM

Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота, покончить с безалаберностью в сельхозпредприятиях и обеспечить жильём многодетные семьи. Такие распоряжения он отдал сегодня, 25 июля, во время рабочей поездки в Гомельскую область.

Рабочая поездка в Ветковский район Гомельской области President.gov.by

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он поручил Генпрокуратуре продолжать вплотную заниматься этим вопросом, отметив: «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю».

Лукашенко также потребовал активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках. По его словам, таким семьям лучше не жить в больших городах и в переименованных колхозах условия для размещения многодетных более-менее созданы. Он также уверен, что такая жилищная политика будет способствовать распределению рабочей силы по республике.

Напомним, в марте Лукашенко устроил скандал во время инспекции одного из бывших колхозов, где обнаружил неухоженных коров. Ещё ранее Лукашенко признал провал плана строительства городов-спутников, призванных сдержать массовую миграцию из деревни в областные центры и Минск.