Казань, , 13:41 — REGNUM

Исполнительный комитет Казани отклонил проект планировки и межевания первого участка второй линии метро с учетом результатов общественных обсуждений проект в период с 23 мая по 27 июня текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на портале мэрии в сборнике документов от 25 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Отклонить проект планировки и межевания территории объекта «Первый участок Второй линии метрополитена г. Казани от станции метро «Улица Ю. Фучика» до станции метро «Улица Академика Сахарова» и направить его на доработку», — говорится в документе.

Документ подписан 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что МУП «Казметрострой» начало работы по строительству четырёх станций второй ветки метро — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

По словам главы МУП Марата Рахимова, финансирование этих мероприятий пока не открыто, «Казметрострой» ведет строительство на собственные средства. Однако Рахимов не сомневается, что затраты будут компенсированы.

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