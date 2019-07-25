Катайск, Курганская область, , 13:44 — REGNUM

В Курганской области администрация города Катайска выдвинула к исполнителю госзаказа по благоустройства парка требования, сравнимые с оборонным заказом. На основании предписания Курганского УФАС России госзакупку пришлось отменить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Информация об аукционе была размещена администрацией Катайска 18 июля 2019 года в Единой информационной системе о размещении информации о государственных и муниципальных закупках. Начальная цена контракта по строительству парка «Катайский острог» составила 3, 782 млн рублей.

Однако при проведении внеплановой проверки Курганским УФАС России в действиях заказчика при формировании документации об электронном аукционе выявлены нарушения закона о контрактной системе. В частности, муниципалитет установил такие требования к участникам закупки, которые выдвигаются лишь для исполнения оборонного заказа: наличие производственных мощностей и технологического оборудования, финансовая устойчивость и платежеспособность, наличие специалистов, имеющих профессиональное образование и другое.

Помимо завышенных требований к подрядчику, заказчик установил условие об использовании следующих материалов: камни бортовые, щебень, песчано-гравийную смесь, материалы из отсевов дробления осадочных горных пород, плитку тротуарную «Брусчатка». Но не установлены такие показатели материалов как, например, прочность, марка, износостойкость и так далее.

Были выявлены в госзаказе и другие нарушения закона о конкуренции. В итоге, администрация города Катайска отменила аукцион на благоустройство парка «Катайский острог» на основании предписания Курганского УФАС России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ч. 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).