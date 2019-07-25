Москва, , 13:40 — REGNUM

В РФ слишком слаб финансовый рынок, чтобы можно было опасаться наступления ипотечного кризиса, аналогичного тому, что был в своё время на Западе, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Вряд ли в России будет кризис ипотечного кредитования, потому что хотя ситуация в РФ и невесёлая, но стабильная, — сказал он. — На Западе ипотечный кризис был связан с реальным перепроизводством жилья. Именно это привело к выдаче кредитов под очень слабое обеспечение и в итоге к краху ипотечного рынка. Иными словами, они значительно переступили в производстве нового жилья границу платёжеспособности населения. Это и привело к обвалу. Типичный кризис перепроизводства, правда, не глобальный, а отраслевой, который потащил за собой очень многое, потому что ударил очень сильно по финансовому рынку».

В РФ финансовый рынок, по словам Колганова, пока не настолько развит, чтобы можно было опасаться аналогичной ситуации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя правления Банка ДОМ. РФ Артема Федорко, в России существуют предпосылки для снижения ипотечной ставки во II полугодии 2019 года. Также отметим, что средний уровень ипотечной ставки, заложенный нацпроектом «Жильё и городская среда», в 2019 году должен составить 8,9% годовых.

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