Ханчжоу, Китай, , 13:36 — REGNUM

ВРП китайской провинции Чжэцзян на востоке Китая взлетел на 7,1% за первую половину 2019 года, достигнув отметки 2,83 трлн юаней ($411,4 млрд), сообщили в местном бюро статистики, передает агентство Синьхуа.

Ключевые отрасли цифровой экономики выросли на 11,6% за первое полугодие. Добавленная стоимость в сфере высоких технологий, производства оборудования и стратегических новых отраслей увеличилась на 11%, 6,7%, 6,3% и 9% соответственно. Десять традиционных производственных отраслей выросли на 7,9%.

За первое полугодие объем внешней торговли, экспорта и импорта региона выросли на 5,7%, 6,6% и 3,3% соответственно. При этом, экспорт провинции составил 13,2% от общего экспорта по стране, что на 0,1% больше, чем годом ранее за тот же период. Экспорт в страны «Нового шелкового пути» вырос на 9,9%, достигнув доли 34,1% от общего экспорта провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП города Гуанчжоу, являющегося столицей китайской провинции Гуандун, также вырос на 7,1% за первую половину 2019 года в годовом исчислении.

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