Москва, 25 июля 2019, 14:12 — REGNUM
То, что в РФ ипотечное кредитование стало таким невыгодным, связано с опасениями банковской системы за свои доходы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, повышение и снижение ставок по ипотеке, прежде всего, определяется макроэкономической ситуацией и стоимостью привлечения банками средств. Он пояснил, что финансовым учреждениям для выдачи ипотеки необходимо привлечь фондирование, ориентиром стоимости которого на короткий срок является ключевая ставка Центробанка, превышающая инфляцию.
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