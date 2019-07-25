Москва, , 14:12 — REGNUM

То, что в РФ ипотечное кредитование стало таким невыгодным, связано с опасениями банковской системы за свои доходы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Западе любые кредитные проценты существенно ниже, что связано с более низким уровнем инфляции в том числе, но и с тем, что банковская маржа существенно ниже, чем у нас, — сказал экономист. — Кроме того, жилищные кредиты выдаются там на очень длительные сроки — 20−25 лет. У нас, как правило, они меньше. В РФ ситуация иная, что объясняется опасениями банковской системы за свои доходы. При недостаточно стабильной экономической ситуации банки остерегаются выдавать кредиты на очень долгий срок и страхуются от невозврата кредитов с повышенной ставкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, повышение и снижение ставок по ипотеке, прежде всего, определяется макроэкономической ситуацией и стоимостью привлечения банками средств. Он пояснил, что финансовым учреждениям для выдачи ипотеки необходимо привлечь фондирование, ориентиром стоимости которого на короткий срок является ключевая ставка Центробанка, превышающая инфляцию.

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