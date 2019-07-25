Москва, , 13:41 — REGNUM

Власти РФ едва ли смогут эффективно реализовать программу доступного дешёвого жилья и ипотечного кредитования под очень низкий процент, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«В принципе государство могло бы само реализовать программу дешёвого жилищного строительства и кредитования граждан под очень низкий процент, но я очень сильно сомневаюсь, что власти РФ смогут это сделать, — сказал экономист. — Велики опасения, что попытка решать проблему строительства жилья за счёт бюджетных денег вызовет у многих очень большое искушение заняться «распилом» этого бюджета вместо того, чтобы помочь людям с относительно невысокими доходами. К сожалению, у нас есть немало таких прецедентов. Был ряд государственных программ, сопровождавшихся крупным нецелевым расходованием бюджетных средств, в результате чего эксперты зафиксировали значительное завышение издержек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чаще всего ипотеку в России берут заёмщики в возрасте 30−39 лет. На втором месте среди основных ипотечных заёмщиков в РФ — граждане в возрасте 40−49 лет (23%). На третьем — заёмщики в возрасте 26−29 лет и в возрасте 50−59 лет (14% и 10% соответственно).

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