Москва, 25 июля 2019, 13:41 — REGNUM
Власти РФ едва ли смогут эффективно реализовать программу доступного дешёвого жилья и ипотечного кредитования под очень низкий процент, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чаще всего ипотеку в России берут заёмщики в возрасте 30−39 лет. На втором месте среди основных ипотечных заёмщиков в РФ — граждане в возрасте 40−49 лет (23%). На третьем — заёмщики в возрасте 26−29 лет и в возрасте 50−59 лет (14% и 10% соответственно).
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