Москва, , 13:43 — REGNUM

Власти РФ должны предоставить преференции тем предпринимателям, которые вкладываются в развитие технологий, позволяющих снизить издержки домостроения, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о возможных способах решения жилищной проблемы в РФ.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Государство могло бы пойти двумя путями, — сказал Колганов. — Один из них — это принятие государственной программы, которая позволяла бы снизить расходы на строительство жилья и соответственно понизить цены, сделав его более доступным. То есть в РФ надо давать преференции тем предпринимателям, которые вкладываются в развитие технологий, позволяющих снизить издержки домостроения. Второй путь — это прямое субсидирование покупки жилья малоимущим населением. Я думаю, что оба этих варианта надо совмещать, потому что даже при хорошем экономическом положении страны в целом будет существовать определённая низкодоходная группа населения, которой покупка жилья будет не под силу. Для таких низкодоходных групп можно было бы организовать субсидирование приобретения жилья».

Однако, как подчеркнул Колганов, магистральный путь — это всё-таки снижение издержек домостроения и соответственно расширение его масштабов. Тут, по словам экономиста, нужна программа, которая бы охватывала всю цепочку — от карьера, производства строительных материалов и заканчивая возведением самого жилья и его оснащением.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению авторов документа «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», выпущенного Центральным банком, увеличение объёма ипотечного кредитования может привести к падению цен на недвижимость, так как из-за быстрого наращивания ипотеки спрос на новое жильё может быстро закончиться, причём уже в ближайшие семь — девять лет. В результате, раз некому будет покупать новые квартиры, цены на жильё упадут, затем снизятся и объёмы строительства.

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