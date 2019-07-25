Гомель, Белоруссия, , 13:30 — REGNUM

В ходе проходящей сегодня, 25 июля, рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко ознакомился с работой местных аграриев и поставил задачу разработать стратегию развития крупного машиностроительного госпредприятия «Гомсельмаш». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко «Гомсельмаш» всегда был, есть и будет в стране. Это 20−25 лет назад меня убеждали, нам не надо комбайны, ничего не надо и «Гомсельмаш» надо продать. Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Надеюсь, сегодня увидим новый комбайн, созданный буквально за год или два. Это хорошая группа ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но надо шевелиться».

Немедленным спасением госпредприятия было поручено заняться лично зампреду Совмина Александру Турчину. Лукашенко потребовал вывода «Гомсельмаша» на рентабельную работу. Он заслушал отчёты провинциальных чиновников об аудите предприятия и «разгрузке складов», пожелав обсудить стратегию развития.

«Но я вам говорил, что на этом предприятии надо приводить к власти молодежь», — напомнил Лукашенко. Он также отметил: «Это наша беда в кадровом отношении — мы как уцепимся за одного человека!».

Напомним, «Гомсельмаш» оказался в кризисе из-за ошибок госуправления. Финансовое состояние госпредприятия было усугублено сокращением сбыта продукции на российском рынке, что также является прямым следствием проводимой руководством Белоруссии интеграционной политики. После двух последних кризисов (которые Лукашенко не признавал) было принято решение продать госпредприятие китайцам, однако условия зарубежных инвесторов не устроили менеджмент «Гомсельмаша».