Москва, , 13:34 — REGNUM

Институт ипотеки не сможет решить жилищную проблему в РФ, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о снижении объёмов ипотечного кредитования в РФ.

«Он может только способствовать решению этой проблемы, потому что любая ипотека — это заёмные средства, и соответственно их надо возмещать, — сказал экономист. — В основном перспектива приобретения жилья зависит не от ипотеки, а от уровня доходов населения, хотя, разумеется, без ипотеки приобретать жильё гораздо сложнее. Согласно различным оценкам, которые мне доводилось видеть, лишь около 40% граждан РФ могут себе позволить расходы на улучшение жилищных условий. Соответственно от того, что ипотечная ставка понизится на 1−2%, оставшаяся половина жителей РФ всё равно не перейдёт в разряд тех, кому жильё станет доступно».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Объединённого кредитного бюро, в июне 2019 г. в России было выдано 80,86 тыс. ипотечных кредитов на 179,71 млрд рублей, в то время как в июне 2018 года банки выдали 112,18 тыс. кредитов на 227,16 млрд рублей.

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