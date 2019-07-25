Москва, 25 июля 2019, 13:34 — REGNUM
Институт ипотеки не сможет решить жилищную проблему в РФ, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о снижении объёмов ипотечного кредитования в РФ.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным Объединённого кредитного бюро, в июне 2019 г. в России было выдано 80,86 тыс. ипотечных кредитов на 179,71 млрд рублей, в то время как в июне 2018 года банки выдали 112,18 тыс. кредитов на 227,16 млрд рублей.
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