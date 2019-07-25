Москва, , 13:31 — REGNUM

Потребительские настроения в РФ крайне пессимистичны, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, объясняя возможные причины снижения количества выданных ипотечных кредитов в первом полугодии 2019 года.

«Я думаю, что здесь действует эффект не только падения реальных доходов, но и неуверенность потребителей в том, что их доходы сохранятся на прежнем уровне или будут расти, — сказал Колганов. — Иными словами, играет свою роль то, что потребительские ожидания скорее негативные. В противном случае, если бы люди считали, что сейчас их доходы низки, но скоро они подрастут, то они брали бы больше кредитов. Увы, по всей видимости, настроения потребителей очень пессимистичны, и они на улучшение своего экономического положения в ближайшем будущем не рассчитывают».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Объединённого кредитного бюро, число новых ипотечных кредитов в РФ в первом полугодии 2019 года упало на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.