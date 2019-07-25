Гуанчжоу, Китай, , 13:26 — REGNUM

ВРП столицы южной китайской провинции Гуандун города Гуанчжоу взлетел на 7,1% за первое полугодие 2019 года в годовом исчислении, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Внутренний региональный продукт за первое полугодие составил 1,18 трлн юаней ($171,6 млрд). Инвестиции в основные фонды выросли на 24,8%, что стало лучшим показателем с марта 2013 года, достигнув отметки 303,36 млрд юаней. Частные и государственные инвестиции взлетели на 41,3%.

Гуанчжоу становится международным центром потребления, поскольку розничные продажи за первое полугодие увеличились на 8,2% относительного того же периода 2018 года. Это, в свою очередь, на 0,5 процентных пункта выше, чем за первый квартал 2019 года.

Внешняя торговля выросла на 1,2%, что на 4 процентных пункта выше, чем за первый квартал текущего года, переломив, наконец тенденцию негативного роста.

Торговля с Евросоюзом, Японией и Южной Кореей выросла на 11,5%, 24,3% и 20,5% соответственно, поскольку город начал процесс диверсификации рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП китайской провинции Цзянсу за первое полугодие вырос на 6,5%.

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