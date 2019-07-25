Сеул, , 13:28 — REGNUM

Во первой половине 2019 года чистая прибыль южнокорейской финансовой компании Shinhan Financial Group составила 1,91 трлн вон (~$1,61 млрд), что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, во втором квартале года прибыль компании также увеличилась на 8,5%, до 996,1 млрд вон (~$843,11 млн). Чистая процентная маржа, напротив, сократилась на 3 п. п. до 1,58%.

По состоянию на конец июня 2019 года, объем кредитования в местной валюте (вона) в банках компании составил 219 трлн вон (~$185,35 млрд), что на 4,5% больше по сравнению с концом 2018 года. Кроме того, корпоративные кредиты выросли на 2,2%, домохозяйств — на 1,8%.

Известно, что процентный доход банков вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, комиссионных доход — на 8,5%.

В первой половине года прибыль дочернего предприятия Shinhan Card сократилась на 3,8%, до 271,3 млрд вон (~$229,63 млн).

Коэффициент просроченной задолженности компании составил 1,28%, коэффициент покрытия задолженности — 344%, коэффициент достаточности капитала — 20,8%.

Чистая прибыль страховой дочерней компании Shinhan Life Insurance увеличилась на 11,4%, до 78 млрд вон (~$66,02 млн), финансовой компании Shinhan Capital — на 11%, до 70,8 млрд вон (~$59,92 млн), а страховой компании Orange Life Insurance, напротив, сократилась на 19,9%, до 147,2 млрд вон (~$124,59 млн).