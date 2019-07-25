Рязань, , 13:21 — REGNUM

Городская дума Рязани утвердила изменения в Генплан и вывела мусорный полигон в деревне Божатково за границу города. Депутаты приняли это решение на заседании 25 июля. В результате площадь территории города сократилась на 46,5 гектара.

Изменение границ необходимо для получения финансирования на рекультивацию свалки, сообщает Рязанский городской сайт. Закрыть полигон ТБО власти планируют в 2021 году. Предполагается, что к этому времени региональный оператор по обращению с отходами займётся раздельным сбором мусора.

Полигон у деревни Божатково находится на 192 км Окружной дороги, в 9,9 км от областного центра. Туда привозят мусор из Рязани, Рязанского района и части Захаровского района.