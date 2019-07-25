Волгоград, , 13:20 — REGNUM

Специалисты Волгограднефтемаша завершают производство оборудования для воздухоразделительной установки, которая будет эксплуатироваться на одном из перерабатывающих заводов в Узбекистане, сообщает 25 июля пресс-служба предприятия.

Три ресивера кислорода диаметром три метра, длиной 22 метра и общим весом почти 400 тонн будут работать в условиях высокого давления. Толщина стенки корпусов аппаратов составляет 70 мм. Оборудование изготовлено из отечественных сталей в соответствии с требованиями российских стандартов и технического регламента Таможенного Союза.

Отмечается, что в первой декаде августа ресиверы будут доставлены на причал ОАО «Волгограднефтемаш», а затем отправлены заказчику водным путем.

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