Москва, , 13:13 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал заменить главу Минэкономразвития Максима Орешкина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

«Зачем он постоянно пугает наших граждан? Вы знаете, он еще такой молодой человек, может, он привык, как в лагерях пугали дети всякими страшилками, причем абсолютно без конкретики. Просто сказануть что-то — думай, что хочешь. И когда он говорил о том, что будут непопулярные реформы без какой-либо конкретики, или сейчас, когда он грозит, что прямо бомба разорвется и всё упадет на головы наших граждан и в лучшем случае он ожидает рецессии», — заявил Миронов в ходе пленарного заседания.

Он считает, что стране нужен другой министр.

«А зачем нам министр рецессии? Может, нам всё-таки нужен министр экономического роста, который не будет пугать, а будет делом заниматься и будет созидать, и делать жизнь наших граждан благополучнее и справедливее», — сказал парламентарий.

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