Москва, , 13:23 — REGNUM

Закон о формировании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с господдержкой, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Так, все представители малого и среднего бизнеса, которые получают господдержку, теперь войдут в единый реестр. Оператором этого реестра будет Федеральная налоговая служба.

В реестре будет указана информация о наименовании юрлица, личных данных индивидуального предпринимателя, ИНН субъекта МСП, дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания господдержки, а также вид, форма, размер и срок этой поддержки и другие сведения.

Как отмечали в правительстве, такие нормы обеспечат открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП, а также об ее эффективности и обоснованности.

Переход к использованию единого реестра будет поэтапным. Так, первые сведения в нем должны появиться на официальном сайте ФНС 20 декабря 2020 года. Для этого до 5 ноября 2020 года в ФНС должна поступить вся информация об оказании поддержки субъектам МСП в период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года. Сведения о тех МСП, которые получили господдержку с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года должны поступить в ФНС до 5 декабря 2020 года.