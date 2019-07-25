Урумчи, Китай, , 13:10 — REGNUM

Крупнейшая китайская компания по добыче нефти и газа PetroChina завершила бурение глубочайшей в Азии наземной скважины на месторождении «Тарим», сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Скважина «Луньтань один» в настоящее время имеет глубину 8882 метра, что значительно глубже предыдущего рекорда в 8588 метров, который был поставлен китайской компанией Sinopec в феврале 2019 года.

В PetroChina отметили, новая скважина наглядно демонстрирует, что возможности Китая в бурении сверхглубоких скважин достигли ведущих мировых стандартов.

Как сообщил глава департамента по добыче ресурсов компании Цай Чжэньчжун, бурение началось в июне 2018 года. Пришлось преодолеть целый ряд трудностей, включая сверхвысокие температуры и давление.

«Мы практически пробурили Эверест, только под землей», — заявил директор подразделения разработки ресурсов Цю Бинь.

Таримский басейн является крупнейшим нефтеносным месторождением в Китае и одним из самых сложных для освоения в виду крайне непростых климатических и геологических условий.