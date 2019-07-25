Москва, , 13:20 — REGNUM

Закон, направленный в том числе на ужесточение нормы расходов, которые регион вправе направлять на обслуживание долга, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Сегодня регионы могут направлять на эти цели не более 15% от всего объема расходов бюджета, однако закон вводит более жесткие правила. Как отмечали авторы законопроекта, такое ограничение является завышенным и не может заранее сигнализировать о риске неплатежеспособности региона. Поэтому теперь на обслуживание долга регион или муниципалитет сможет направлять на более 10%.

Помимо этого, закон также устанавливает максимум средств, которые регион может направлять на погашение и обслуживание долга региона. Так, на эти цели не должно уходить более 20% от общего объема доходов бюджета региона.