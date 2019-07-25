Москва, , 13:20 — REGNUM

Закон, вводящий классификацию регионов РФ и муниципальных образований в зависимости от уровня долговой нагрузки, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM25 июля.

Речь идет об инициативе, которая вводит категоризацию регионов в зависимости от уровня их долговой нагрузки. Так, закон устанавливает, что оценивать состояние долга региона будут Минфин и финансовые органы региона или муниципалитета. По итогам оценки регионы будут определены в одну из групп — заемщики с высоким (группа А), средним (группа В) или низким (группа С) уровнем долговой устойчивости.

В группу А попадут регионы, объем долга которых не достигает 50% от поступлений в бюджет региона, а на обслуживание долга регион направляет не более 13% от доходов и менее 5% от расходов в год. Регионы из такой группы не будут согласовывать программу займов с Минфином.

В группе С окажутся регионы, в бюджете которых соотношение объёмов долга и доходов превышает 85%. Это будут регионы с низкой долговой устойчивостью. Минфин будет присваивать такую оценку регионам, которые тратят на погашение и обслуживание долга более 18% дотаций и не менее 8% от расходов бюджета. Регионы с низкой долговой нагрузкой будут обязаны согласовать с Минфином программу госзаимствований и гарантий, а также проект основных направлений долговой политики. Кроме того, такие регионы также будут обязаны утверждать и реализовывать согласованный с Минфином план восстановления платежеспособности.

В группу В попадут регионы, чьи показатели лучше, чем в группе С, но хуже, чем в группе А. Таким регионам со средней долговой устойчивостью будет необходимо согласовывать программу госгарантий и займов с Минфином РФ, а также предоставлять в ведомство проект основных направлений долговой политики.