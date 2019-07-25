Великий Новгород, , 12:58 — REGNUM

Теплоход «Сергей Есенин» с российскими туристами на борту в экспериментальном режиме зайдёт в Великий Новгород по реке Волхов 1 августа 2019 года в рамках 13-дневного круиза из Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре новгородского правительства.

«Судно встанет перед стенами Кремля. Позднее руководство компании «Мостурфлот» примет решение о регулярных рейсах по Волхову», — сообщили в пресс-центре.

В рейс с заходом в Великий Новгород теплоход из Москвы отправится 26 июля. За 13 дней пассажиры посетят Углич, Кузино, Вытегру, Лодейное поле, Великий Новгород, Старую Ладогу, Валаам, Мандроги, Мышкин и вернутся в Москву 7 августа.

По данным пресс-службы министерства транспорта РФ, теплоход проекта Q-065 построен в Австрии, а затем дооборудован: его выхлопные трубы подрезаны на 30 см, что позволяет судну в зависимости от уровня воды в реке Волхов иметь запас по высоте от 20 до 70 см до нижнего уровня Волховского железнодорожного моста. Максимальная вместимость «Сергея Есенина» — 136 человек. Численность экипажа и обслуживающего персонала — 74 человека.

Отметим, что, по данным компании «Мостурфлот», стоимость этого речного круиза, в зависимости от класса каюты, составляет от 93,8 тыс. до 214,4 тыс. рублей.

Второй рейс «Мостурфлот» запланирован на 18−25 августа из Санкт-Петербурга в Москву — также с заходом в Великий Новгород.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возрождении речных пассажирских перевозок по реке Волхов мечтал ещё прежний губернатор Новгородской области Сергей Митин, однако в полной мере этого сделать не удалось: теплоход с туристами из Москвы побывал в Великом Новгороде единственный раз: 27 августа 2009 года, в канун празднования 1150-летия города. На борту теплохода «Николай Славянов» в Великий Новгород прибыли 53 туриста при максимальной вместимости судна 150 человек.

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Возрождением речных пассажирских перевозок озаботились и новые новгородские власти во главе с губернатором Андреем Никитиным. В июне в регионе началось строительство причалов для принятия водных судов. Первый причал строится на реке Волхов в селе Грузино Чудовского района. Ещё один планируется построить в исторической части Великого Новгорода в акватории реки Волхов. Сумма инвестиций в проекты по строительству причалов составляет около 100 млн рублей.

Напомним также, что новгородский минтранс анонсировал проект водного сообщения между Новгородской и Ленинградской областями в формате «круиз выходного дня» — короткие туристические поездки из Санкт-Петербурга в Великий Новгород и обратно.

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