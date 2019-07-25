Москва, , 12:50 — REGNUM

Министерство финансов РФ вернуло на доработку проект федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», который с апреля 2019 года разрабатывается в Минвостокразвития.

Согласно финансово-экономическому обоснованию указанного законопроекта, его принятие с одной стороны «создаст условия для привлечения в Арктическую зону РФ частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 30 тыс. новых рабочих мест», — цитирует пояснительную записку к документу сетевое здание «МК Ямал».

С другой стороны принятие нового закона приведет к выпадающим доходам госбюджета на сумму 41 млрд рублей говорится в этом же документе от 18 июля 2019 года: «В связи с принятием ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» применение резидентами Арктической зоны Российской Федерации пониженных ставок страховых взносов (7,6% вместо 30%) приведет к выпадению доходов указанных фондов в совокупном объеме порядка 41 млрд рублей в период 2020—2029 годах (из расчета создания около 28 тысяч новых рабочих мест)».

При этом указанная сумма выпадающих доходов (41 млрд рублей) касается только одной льготы, в то время как сам законопроект предусматривает и другие преференции для предпринимателей Арктики.

В Минвостокразвития подтвердили ИА REGNUM, что в настоящее время документ возвращен на доработку и до 1 августа 2019 года он будет вновь внесен на рассмотрение в российское правительство.