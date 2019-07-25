Сеул, , 12:53 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года в Южной Корее зафиксировали положительные темпы экономического роста. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале года темпы экономического роста страны составили 1,1%.

Как предполагают специалисты, во второй половине года темпы экономического роста страны могут замедлиться из-за вялых инвестиций и экспорта, а также из-за затянувшихся экспортных ограничений Японии.

«Мы считаем, что к концу года стране будет тяжело будет достичь темпов экономического роста на уровне 2,2%. Чтобы добиться данного показателя, необходимо, чтобы темпы роста экономики страны в третьем и четвертом квартале года составили 0,8−0,9%», — сообщили представители ЦБ.