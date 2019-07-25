Душанбе, , 12:48 — REGNUM

Задолженность энергетического холдинга Таджикистана «Барки точик» перед ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» по состоянию на 1 июля 2019 года составила 1,3 млрд сомони ($138 млн), что на 22% больше, чем в начале года. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

За отчетный период Сангтудинская ГЭС-1 выработала 1 279 млн кВт∙ч, что на 11,08 млн кВт∙ч меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Коэффициент использования установленной мощности электростанции составил 44,2%.

За полгода Сангтудинская ГЭС-1 продала «Барки точик» электроэнергию на сумму 356,8 млн сомони ($37,8 млн). При этом энергохолдинг оплачивает лишь 34% от стоимости поставленной электроэнергии.

Отметим, ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» — это совместное российско-таджикистанское предприятие, созданное с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации ГЭС на реке Вахш.

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