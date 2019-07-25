Москва, 25 июля 2019, 12:31 — REGNUM
В Московской области сбор урожая овощных культур защищенного грунта в теплицах сельскохозяйственных организаций выше прошлогодних показателей, сообщает 25 июля пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На сегодняшний день в тепличных хозяйствах региона собрано 45,7 тысячи тонн овощей. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было собрано чуть больше 36 тысяч тонн», — заявил министр Андрей Разин.
Основные сборы пришлись на огурцы (24,8 тыс. тонн) и томаты — 20,5 тыс. тонн. Прочей овощной продукции — около 400 тонн. Наибольшие урожаи собирают на предприятиях из городских округов Кашира, Луховицы и города Дзержинский.