Ханчжоу, Китай, , 12:30 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Yuhan Kimberly, производящей предметы личной гигиены, подписали соглашение о сотрудничестве с представителями китайских платформ электронной коммерции Cross Border и kaola.com. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, подписание документа состоялось вчера, 24 июля, в китайском городе Ханчжоу.

Известно, что посредством данного соглашения южнокорейская компания намерена ускорить свой выход на рынок Китая. В рамках подписанного документа, представители Yuhan Kimberly будут активно продвигать на китайский рынок детские товары, в том числе памперсы, гигиенические салфетки, косметические средства для самых маленьких Green Finger.

Известно, что в 2018 году объем продаж детских памперсов на данных платформах составил 600 млрд вон (~$507,85 млн), что является 9% от общего объема продаж памперсов в Китае.