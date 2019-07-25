Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM

Свердловскому Нижнему Тагилу вновь не досталось ни одной международной военной выставки. Список городов-«счастливчиков» опубликован в постановлении российского правительства.

У некоторых тагильчан теплилась надежда, что «Танкограду» вернут выставку Russia Arms Expo, которую проводили в городе до 2017 года, а после передислоцировали в Московскую область. Однако Нижнего Тагила в новом списке не оказалось.

В основном все международные военно-выставочные мероприятия в 2020—2021 годах пройдут в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Напомним, вопрос о возвращении в Нижний Тагил выставки Russia Arms Expo поднимал уральский полпред Николай Цуканов. По словам чиновника, он готов ходатайствовать перед федеральным руководством о возвращении выставки.

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