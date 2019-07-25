Москва, , 12:26 — REGNUM

Значительного падения нефти ожидать не стоит. Это связано с тем, что баланс предложения продолжает регулироваться сделкой ОПЕК+, которой страны чётко придерживаются. Плюс ко всему мировые центробанки готовятся к наращиванию стимулов. Это позволит поддержать спрос, в том числе на нефть, заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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По мнению эксперта, опасения замедления мировой экономики остаются сдерживающим фактором. Международный валютный фонд на неделе опубликовал прогнозы роста мирового ВВП в 2019 году. Аналитики фонда ожидают рост мировой экономики в текущем году на уровне 3,2% против прогнозируемых ранее 3,3%.

«В связи с действием двух глобальных противодействующих факторов нефть сохраняет нейтральность, — отмечает аналитик. — Технически это также подтверждается формацией «расширяющийся треугольник».

Капустянский добавил, что более чётко ситуация будет понятна после пробоя уровня $67,65 за баррель или $61,29 за баррель.