Чебоксары, , 12:25 — REGNUM

В чувашской Шумерле ещё одно МУП может обанкротиться. Процедура наблюдения введена в отношении МУП ПУ «Водоканал», которое обеспечивает город водой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Чувашии. Ранее банкротом стало МУП «Теплоэнерго», производившее 75% тепловой энергии в городе.

С заявлением о признании муниципального унитарного предприятия «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» банкротом выступила УФНС по Чувашии в феврале 2018 года, указав в иске 31 400 951,35 рублей задолженности. Суд вынес решение 23 июля 2019 года: согласно документу, в отношении предприятия вводится процедура наблюдения в отношении. Временным управляющим утверждён Анатолий Петров. Заседание Арбитражного суда по делу «Водоканала» назначено на 18 декабря 2019 года.

Также суд вынес решение о включении в реестр требований кредиторов в третью очередь требования АО «Чувашская энергосбытовая компания» в сумме 38 535 758 рублей 6 копеек, в том числе 2 501 961,06 рублей пени и проценты и 1 139 088,86 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

По данным ЕГРЮЛ, МУП ПУ «Водоканал» зарегистрировано в 2000 году, учредителем выступил шумерлинский городской комитет по управлению имуществом. Номинальная стоимость доли в рублях составила 322 тыс. рублей. Основной вид деятельности предприятия — распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, под банкротство попало другое муниципальное унитарное предприятие Шумерли — «Теплоэнерго». Оно производило 75% потребляемой городом тепловой энергии. Иск о банкротстве был подан в конце июля 2014 года, 9 октября введено наблюдение. По итогам внешнего управления в реестр требований входили претензии кредиторов на сумму 285 771 580,31 рубля. Решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года предприятие было признано банкротом. До настоящего момента процедура конкурсного производства не завершена.

Ранее прокуратура Чувашии вступилась за жителей Шумерли, которые остались без горячей воды в связи с банкротством муниципального предприятия «Теплоэнерго». В надзорном ведомстве вышли в суд, который удовлетворил требование о признании незаконными действий администрации по прекращению подачи воды с 21 мая 2019 года.

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