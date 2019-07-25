Оренбург, , 12:21 — REGNUM

В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций, начисленная в январе-мае 2019 года, составила 31 504,1 рубля. Рост по сравнению с январем-маем 2018 года составил 6,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-мае 2019 года выросла на 1,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Оренбургстате.

При этом отмечена существенная разница в размерах зарплаты у работников, работающих в разных отраслях. Самую высокую заплату получают в сфере добычи полезных ископаемых — чуть более 61 тыс. рублей. Самый низкий заработок наблюдается в такой сфере, как сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство — почти 17,5 тыс. рублей.

Добавим, в ПФО самый высокий уровень зарплаты в Пермском крае — 36 488,5 рубля, минимальный — в Мордовия (26 982,7 рубля).