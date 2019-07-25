Дубовка, , 12:18 — REGNUM

В Дубовском районе Волгоградской области специалисты надзорных ведомств обнаружили захоронение трупов свиней. Животных, погибших от африканской чумы, не сожгли, как предписано законом, а закопали в землю. О грубейших нарушениях требований ветеринарно-санитарных правил рассказали 25 июля в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Специалисты установили, что владелец павших животных вывез трупы на личном автомобиле. Территорию для захоронения фермеру указал орган местного самоуправления. Сотрудник госветслужбы области на месте произвёл вскрытие и взял материал для исследования в ветеринарной лаборатории. Сожгли больных свиней только через неделю. Кроме того, муниципалитет не провёл должных профилактических мер: не проводится дезобработка очага чумы, транспорт беспрепятственно проезжает по территории. Эксперты предупреждают, что это способствует распространению инфекции за пределы эпизоотического очага.

Карантин сроком на 10 дней на территории Малоивановского сельского поселения Дубовского района установили 12 июля 2019 года. Этот первый случай африканской чумы свиней в Волгоградской области в 2019 году.