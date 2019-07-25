Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM

На территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону создадут новый микрорайон. При этом здания и многоквартирные дома будут возводиться с ограничениями — не выше 12 этажей, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Там должно быть комплексное освоение территории, которая позволит там сделать комфортный для проживания микрорайон. С некоторыми оговорками. Там не должно быть домов выше 12 этажей. Я считаю и считал, что этот проект достоин федерального звучания», — цитирует главу региона муниципальная газета «Ростов официальный».

По словам губернатора, реализовать проект без участия власти невозможно, так как за социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру отвечают городские и региональные власти.

ИА REGNUM напоминает, что ранее компания ООО «Аэро-Сити» (дочерняя компания ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) получила отказ на реализацию проекта, так как при разработке проекта не предусмотрела достаточное число социальных объектов. Речь шла о двух участках площадью 850 тыс. 733 кв. м и 2 млн 652 тыс. 401 кв. м. В марте 2016 года заявлялось, что созданием микрорайона займётся ГК «Ренова».

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