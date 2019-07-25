Душанбе, , 12:18 — REGNUM

Совокупный размер долга организаций и предприятий Таджикистана по заработной плате превысил 35 млн сомони ($3,71 млн). Об этом 25 июля заявил первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Эмин Сагинзода, сообщает издание «Авеста».

"К сожалению, проблема задолженности по зарплате в стране существует, и, в основном касается негосударственного сектора», — уточнил замминистра. Он также отметил рост средней заработной платы в республике.

По его словам, по состоянию на 1 июля 2019 года размер средней заработной платы в Таджикистане составил 1 350 сомони ($143), что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Саида Умарзода заявила, что заработная плата работников здравоохранения в республике составляет от 500 сомони ($53) до 2000 сомони ($212).

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