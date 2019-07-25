Владикавказ, , 12:11 — REGNUM

Завод «Омега» в Северной Осетии получит заказ на ремонт военной техники на сумму около 200 млн рублей. В плане предприятия, которое ремонтируетБТР и танки частей 58-й армии Южного военного округа, начать его реализацию в 2020 году, сообщили в министерстве промышленности региона.

После получения лицензии на заводе увеличат штат вдвое, создав еще 70 рабочих мест и создадут сервисный центр для военной техники со средствами связи. Проект уже получил одобрение в Минобороны РФ.

«Этот центр сможет обслуживать тяжелую технику именно со средствами связи всего Северного Кавказа. Владикавказ лучше всего подходит логистически для этого, это отметили и в Минобороны и в 58-й армии», — цитирует ТАСС министра отметил министра министра промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбека Бутова.

Напомним, Камаз-центр «Омега» работает на отечественном рынке грузовой техники с 2001 года. В 2019 году власти республики договорились с Минбороны РФ и АО «КАМАЗ» о возможности корректировки гособоронзаказа на 2019 год в сторону увеличения объемов для этого центра. Это позволит создать на предприятии дополнительно более 20 рабочих мест.