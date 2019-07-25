село Александровка, , 12:09 — REGNUM

В Оренбургской области с 24 июля закрыто движение по по мосту через реку Молочай в селе Александровка. Мост закрыт на ремонт. Начали разбирать конструкции инженерного сооружения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

Ремонтные работы займут пять месяцев. Запланированы полная замена моста и увеличение дорожного полотна до двух полос. На реализацию проекта из областного бюджета выделено 85 млн рублей.

Для пешеходов через реку Молочай организован временный пешеходный мост. Автовладельцам предлагают объезд через ул. Комсомольскую — п. Подгорный — п. Буранный.