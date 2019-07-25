Якутск, , 12:09 — REGNUM

Национальная программа с ипотечным кредитованием под 2% для молодых семей положительно повлияет на рост населения дальневосточного региона, убеждена профессор Инженерно-технического института СВФУ Туяра Гаврильева. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба вуза.

«Если учитывать, что цены на недвижимость по региону остаются достаточно высокими, двухпроцентный ипотечный займ способствовал бы доступности покупки. Также эта программа очень помогла бы тем молодым семьям, которые уже ранее приобрели квартиры под 10% и более. Они смогут получить возможность рефинансирования оставшегося долга», — сказала эксперт.

Она добавила, что с конца 1990-х годов население российского Дальнего Востока сократилось практически на 1,8 миллионов человек, и негативная тенденция усиливалась с каждым годом.

Напомним, проект программы 2%-й ипотеки для пользователей «дальневосточных гектаров» согласован на правительственной подкомиссии под председательством полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В соответствии с проектом, ипотека будет предоставляться без первоначального взноса на 20 лет для молодых семей, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет.

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