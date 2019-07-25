Москва, , 12:04 — REGNUM

Рубль продолжает демонстрировать сдержанные движения на торгах в четверг, 25 июля. При этом всё больше проявляется тенденция к его ослаблению, особенно на фоне недавнего возобновления спроса на доллар вследствие небольшого пересмотра ожиданий относительно смягчения политики Федрезерва, от которого ждут в основном неагрессивного снижения ставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В первой половине дня пара доллар/рубль расположилась над отметкой 63 рубля, дневное закрытие выше которой немного ослабит позиции нашей валюты с технической точки зрения», — отметил аналитик.

По словам экономиста, поддержка налогового периода практически сошла на нет, и теперь рубль остаётся один на один с рисками, проявление которых до недавнего времени ограничивали экспортеры. Главным событием дня, которое повлияет на рисковые активы, станет заседание ЕЦБ, отмечает Николаев.

«Если риторика регулятора окажется достаточно голубиной (снижения ставки в рамках базового сценария не ожидается), у рубля будет шанс протолкнуть евро к новым минимумам ближе к отметке 70 рублей», — полагает эксперт.

Николаев напомнил, что под занавес недели состоится заседание Банка России. Широко ожидается, что Центробанк снова снизит ставку на четверть процента.

«Такой сценарий уже учтён в ценах, а значит, и ощутимого влияния на динамику российских активов в целом и рубля в частности не окажет, — заявил эксперт. — Тем временем нефть не дает «россиянину» чётких ориентиров, и ввиду повышенной волатильности и неопределённости в сырьевом сегменте наша валюта практически игнорирует резкие краткосрочные колебания котировок чёрного золота».

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