Москва, , 12:05 — REGNUM

Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась. Соответствующие данные содержатся в специальном отчёте на сайте Центрального банка (ЦБ) РФ.

Так, в первом квартале 2019 года доля долларовых расчётов составила 61,7%, хотя в первом квартале 2018 года этот показатель составлял 70,8%. Объём внешнеторговых операций в рублях напротив вырос за год с 13,2 до 14,2% в первом квартале 2019 года.

Также существенно возрос процент операций в евро. За год количество расчётов в этой валюте увеличилось с 14,8% до 21,9%. На иные валюты в первые три месяца пришлось 2,3% всех расчётов по внешним договорам, хотя годом ранее этот показатель составлял 1,2%.

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