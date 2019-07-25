Сеул, , 11:52 — REGNUM

Южнокорейские бюджетные авиакомпании начали взимать плату за бронирование авиабилетов через call-центры. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 15 июля 2019 года южнокорейская авиакомпания Busan Air начала взимать плату за предоставление различного рода услуг по телефону. Известно, стоимость услуги внутри страны составляет 5 тыс. вон (~$4,23), за рубежом — 10 тыс. вон (~$8,46).

Известно, что дополнительная плата не будет взиматься при бронировании билетов через официальную интернет-страницу и мобильное приложение.

«Данными мерами мы намерены сократить число бронирований по телефону и увеличить продажи через интернет», — сообщили представители Busan Air.

Известно, что авиакомпании Jeju Air ввела дополнительную плату за бронирование билетов по телефону или в аэропорту в 2015 году. Стоимость предоставляемых услуг составляет 5 тыс. вон (~$4,23) и 10 тыс. вон (~$8,46) соответственно.

Стоимость дополнительных услуг таких авиакомпаний, как Air Seoul и T'way Airlines также варьируется от 3 тыс. вон (~$2,54) до 10 тыс. вон (~$8,46).

Известно, что в последнее время бюджетные авиакомпании отказались от оказания некоторых бесплатных дополнительных услуг, чтобы сократить расходы. Так, например, почти во всех авиакомпаниях, кроме Jin Air, бесплатное питание в самолетах стало платным.