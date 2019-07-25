Брянск, , 11:46 — REGNUM

15% картофеля, произведённого на территории России, принадлежит Брянской области. Регион вышел на первое место в выращивании этого корнеплода, а также стал лидером ЦФО по урожайности зерновых в 2018 году. Такие данные привёл губернатор региона Александр Богомаз 24 июля на VII отчётно-выборной конференции Брянской торгово-промышленной палаты.

Он также отметил, что правительство региона в 2019 году выделит малому и среднему бизнесу более 276 млн рублей. К 2024 году областные власти планируют вывести на экспорт 230 новых предприятий, которые ранее работали только на внутреннем рынке. Благодаря развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и инновационного развития бюджет области с 49 млрд руб. в 2014 году вырос до 71, 6 млрд руб. в 2019-м.

Добавим, что объём промышленного производства Брянской области в 2018 году составил 233,5 млрд рублей. Регион ведёт активную торговлю не только с субъектами Российской Федерации, но и более чем со 100 странами мира. Внешнеторговый оборот области по итогам 2018 года оценили в 1 млрд 121 млн долларов США.