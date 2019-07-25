Москва, , 11:49 — REGNUM

Если власти РФ ослабят контроль за деятельностью российских банков, то есть риск, что под видом банков в России начнут массово появляться финансовые пирамиды, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу Ассоциации банков России дать банкам право приостанавливать решения ЦБ РФ в досудебном порядке.

«На самом деле то, что мы наблюдаем в банковском секторе, требует не меньшего контроля, а большего со стороны Центрального банка, — сказал экономист. — Банковская сфера вообще — самая зарегулированная сфера предпринимательства в любой стране мира. Банки — это и есть те сосуды экономики, которые обеспечивают перекачку денег. Поэтому позволять банкам такой же уровень предпринимательской свободы, какой есть, скажем, у магазина, нельзя. Задача государства ведь не только в том, чтобы наказывать тех, кто сделал что-то плохо, но и заниматься профилактикой. Поэтому ЦБ имеет право делать какие-то профилактические вещи, которые могут быть невыгодны банкам — приостанавливать действие лицензии или налагать какие-то ограничения, связанные с банковскими операциями. Если же контроль ослабить, то есть вероятность, что под видом банков в стране начнут возникать финансовые пирамиды».

Поэтому, как полагает Гинько, было бы неправильно наделять банки регуляторными функциями. Как отметил экономист, у них достаточно возможностей и полномочий оспаривать решения ЦБ. В связи с этим эксперт также подчеркнул, что многие кризисы, в том числе мировой финансовый кризис, были связаны как раз с ослаблением регуляторного контроля за банками. Более того, есть вероятность, что именно деятельность банков будет катализатором очередного глобального кризиса.

Напомним, как сообщалось ранее, вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков заявил в интервью РИА Новости, что Ассоциация попросит дать банкам право приостанавливать решения ЦБ на базе мотивированного суждения в досудебном порядке, если они не согласны с выводами регулятора в отношении их состояния и планируют их оспорить.

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