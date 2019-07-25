Москва, 25 июля 2019, 11:49 — REGNUM
Если власти РФ ослабят контроль за деятельностью российских банков, то есть риск, что под видом банков в России начнут массово появляться финансовые пирамиды, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он рассказал 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу Ассоциации банков России дать банкам право приостанавливать решения ЦБ РФ в досудебном порядке.
Поэтому, как полагает Гинько, было бы неправильно наделять банки регуляторными функциями. Как отметил экономист, у них достаточно возможностей и полномочий оспаривать решения ЦБ. В связи с этим эксперт также подчеркнул, что многие кризисы, в том числе мировой финансовый кризис, были связаны как раз с ослаблением регуляторного контроля за банками. Более того, есть вероятность, что именно деятельность банков будет катализатором очередного глобального кризиса.
Напомним, как сообщалось ранее, вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков заявил в интервью РИА Новости, что Ассоциация попросит дать банкам право приостанавливать решения ЦБ на базе мотивированного суждения в досудебном порядке, если они не согласны с выводами регулятора в отношении их состояния и планируют их оспорить.
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