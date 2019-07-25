Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 25 июля 2019, 11:46 — REGNUM
На Ямале введено в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение с проектным уровнем добычи около 1 млрд куб. м природного газа в год. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Новатэк», чьё дочернее предприятие ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» будет заниматься добычей природного газа на месторождении.
Залежи газа на данном месторождении открыты в 1990 году «Главтюменьгеологией». Актив находится поблизости от Северо-Ханчейского месторождения, которое разрабатывает «Новатэк», и был выкуплен в декабре 2017 года у совместного предприятия АО «Нефтегазхолдинг» и испанской Repsol S.A.