Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 11:46 — REGNUM

На Ямале введено в промышленную эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское газовое месторождение с проектным уровнем добычи около 1 млрд куб. м природного газа в год. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Новатэк», чьё дочернее предприятие ﻿ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» будет заниматься добычей природного газа на месторождении.

Залежи газа на данном месторождении открыты в 1990 году «Главтюменьгеологией». Актив находится поблизости от Северо-Ханчейского месторождения, которое разрабатывает «Новатэк», и был выкуплен в декабре 2017 года у совместного предприятия АО «Нефтегазхолдинг» и испанской Repsol S.A.

«Южно-Хадырьяхинское месторождение расположено в непосредственной близости от имеющейся инфраструктуры компании, что позволило быстро осуществить его запуск и оптимизировать капитальные затраты, — отметил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.